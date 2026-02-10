Marvel Tokon: Fighting Souls proposera 20 personnages jouables au lancement

Si l’on se plaignait de ne pas avoir assez de nouvelles de Marvel Tokon ces derniers mois, cela devrait peut-être changer d’ici quelques jours. La page Steam du jeu a brièvement été actualisée il y a quelques heures (avant de revenir à son état normal), sans doute en prévision du prochain State of Play, et l’on peut y déceler quelques informations cruciales à propos du prochain projet d’Arc System Works.

Jaquette de Marvel Tōkon: Fighting Souls!
Marvel Tōkon: Fighting Souls!
pc
ps5

Date de sortie : N/C

