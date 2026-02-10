Marvel Tokon: Fighting Souls proposera 20 personnages jouables au lancement

Trop peu pour du 4v4 ?

La plus grande interrogation autour de Marvel Tokon: Fighting Souls était de savoir combien de personnages seraient jouables au lancement. On a désormais la réponse, puisque ce seront 20 combattants qui seront proposés. Un chiffre qui peut être vu de différentes manières, en se disant d’un côté que c’est toujours mieux qu’un 2XKO et que d’autres jeux récents, ou en se disant que cela semble assez insuffisant pour un jeu en 4vs4 où les rotations vont vite se ressembler. Quoiqu’il en soit, soyez certains que des tas de DLC nous attendent pour gonfler le roster.

Pour rappel, seuls 8 personnages ont été confirmés au casting pour le moment, à savoir :

Captain America

Iron Man

Spider-Man

Storm

Doom

Ms Marvel

Ghost Rider

Star-Lord

Parmi les autres informations à dénicher dans cette page Steam, on retrouve la présence d’un lobby pouvant accueillir 64 personnes, tandis que la partie solo du titre sera centrée autour d’un mode Episode, dans lequel l’intrigue entre les différents personnages devrait nous divertir pendant un moment, le temps de bien apprendre les bases avant de se jeter dans la partie online.

Marvel Tokon: Fighting Souls n’a toujours pas de date de sortie précise, mais il est attendu pour cette année sur PC et PS5.