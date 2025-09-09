Panzer Dragoon II Zwei: Remake est annoncé, cinq ans après le remake du premier épisode

Le remake du premier épisode de Panzer Dragoon n’a pas forcément marqué les esprits, mais il était malgré tout bon de revoir cette licence après des années d’absence. Cinq ans plus tard, Forever Entertainment et MegaPixel Studio s’associent à nouveau, avec Storm Trident dans l’équation, afin de donner vie à une nouvelle version du deuxième Panzer Dragoon, qui sera jouable d’ici peu de temps pour le public qui sera présent au Tokyo Game Show.

