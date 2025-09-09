Panzer Dragoon II Zwei: Remake est annoncé, cinq ans après le remake du premier épisode

Pas encore de date pour ce deuxième remake

Panzer Dragoon II Zwei: Remake est désormais officiel et se dévoile au travers de quelques images pour nous laisser une idée du travail d’actualisation qui a été fait pour ce deuxième épisode. Jean Jacque Lundi et Lagi sont de retour, cette fois-ci avec des contrôles plus modernes, même s’il sera toujours possible de jouer « à l’ancienne ». En plus des visuels HD, le jeu profitera d’une bande-son remasterisée, et là encore, vous pourrez repasser sur la version originale si la nostalgie est trop forte.

Forever Entertainment précise que ce Panzer Dragoon II Zwei: Remake sortira sur PC via Steam et GOG, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch au prix de 24,99 €. On devrait en apprendre plus à son sujet d’ici peu de temps, notamment sur sa date de sortie, étant donné que le jeu sera jouable dans les allées du Tokyo Game Show du 25 au 28 septembre. Une présentation plus formelle via une émission de type Nintendo Direct n’est peut-être donc pas à exclure d’ici l’ouverture du salon japonais.