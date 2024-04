Palworld : Le PvP arrivera cet année et une grosse mise à jour est prévue cet été avec un nouveau lieu et des Pals inédits

Initialement, PocketPair ne voulait pas trop en révéler mais le studio a commis une bourde dans sa communication. Sur le teaser dévoilé hier, la Palworld Arena, qui est un mode où deux dresseurs de Pals s’affrontent, était mentionnée pour une sortie dans le courant de l’été. Malheureusement, ça ne sera pas le cas, comme l’a indiqué le studio. Pour rattraper cette déception, PocketPair a ainsi décidé d’en dévoiler un peu plus sur son planning histoire de satisfaire sa communauté.

Dès cet été, on aura donc droit à une mise à jour massive pour le jeu, qui ajoutera une nouvelle île à visiter. Dans ce nouveau décor, on pourra y retrouver des Pals complètement inédits qui viendront s’ajouter à notre collection, ainsi que de nouveaux matériaux pour crafter des armes et des bâtiments encore jamais vus.

In the arena teaser, it stated that the arena would release in "summer 2024,". This was a mistake and should have stated "2024."

We are very sorry for this mistake. We are working hard to prepare the arena for you all as soon as possible.

This summer, a major update that will… https://t.co/sUefjV3Euq

— Palworld (@Palworld_EN) April 11, 2024