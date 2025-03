Palworld : La mise à jour 0.5.0 est maintenant disponible, avec l’ajout du cross-play

Le mode Photo fait son entrée

Avec cette nouvelle update, vous pourrez enfin jouer à Palworld en compagnie de vos amis, peu importe leurs plateformes choisies. Et n’allez pas croire que cette mise à jour se contente de cela, même si cette fonctionnalité permet déjà au titre d’avancer d’un bon pas vers sa version 1.0.

On y retrouve tout un tas de nouveautés, comme le fait de pouvoir dissocier l’apparence de notre personnage de l’armure qu’il porte réellement, histoire de ne plus se soucier de porter une armure moche mais avec de bonnes statistiques. Le transfert de Pal via le système de « Global Palbox » est aussi au centre de cette mise à jour, tout comme un mode Photo qui permettra de capturer les plus beaux clichés de vos Pals. L’update comporte également plusieurs ajustements et équilibrages, qui peuvent être consultés sur le patch note complet de cette version 0.5.0.

Palworld est actuellement disponible sur PC, PS5, Xbox One et Xbox Series, ainsi que sur le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.