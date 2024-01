Palworld, le Pokémon avec des fusils à pompe, sortira en accès anticipé dès la semaine prochaine

Le jeu le plus fou de ce début d’année ?

Palworld est bien réel et on sera en mesure de le tester prochainement. Pocket Pair nous avait promis une sortie en accès anticipé dès ce mois de janvier et le studio a tenu parole, puisque ce Palworld sera disponible sur Steam, Xbox One et Xbox Series dès le 19 janvier prochain. Pour fêter cette belle annonce, on a droit à un nouveau trailer qui met en avant les différentes créatures que l’on pourra croiser, en même temps que les « dresseurs » qu’il faudra aussi affronter, façon Ligue Pokémon.

L’annonce s’arrête là et les détails sur cet accès anticipé sont encore un peu flous, en dehors du fait que 100 Pals seront disponibles et que les systèmes principaux de craft et de survie seront déjà en place. On attendra donc la semaine prochaine pour découvrir cela de nos yeux, et si vous attendez un retour avant de vous lancer dans votre aventure, vous retrouverez nos premières impressions sur le jeu dès que possible.