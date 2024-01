Palworld : À quelle heure sortira le Pokémon-like façon jeu de survie ?

Palworld pourrait bien être la sensation de ce début d’année, aidé par un concept loufoque qui rend forcément curieux. Jouer à un Pokémon-like où l’on combat les créatures avec des armes à feu, tout en pouvant se servir d’elles comme ouvriers pour construire sa propre base, c’est assez singulier. Ce qui veut dire que beaucoup de personnes attendant de savoir à quelle heure précisément sortira le jeu le 19 janvier. On peut voir que le studio Pocketpair a répondu à cette interrogation en confirmant que Palworld serait disponible sur Steam dès 9 heures du matin en France.

Ranked 4th on Steam! ! !

Thank you very much for your support!

Palworld will launch tomorrow (Jan 19th 0:00 PST).

If you haven't yet, please wishlist us on Steam! https://t.co/WwUbkeFAPJ#palworld #pocketpair pic.twitter.com/HeYSi93FI8

— Palworld (@Palworld_EN) January 18, 2024