Paladins : Une collaboration avec RWBY qui vous fera relancer le jeu

Le Hero Shooter Paladins a droit à un évènement de taille avec une collaboration officielle entre le jeu et le dessin animé RWBY. Nouveaux skins, nouveau Battle Pass, nouveaux modes de jeu… On fait le point sur le contenu de cette mise à jour du free-to-play, qui pourrait bien tenter certains joueurs et certaines joueuses à (re)lancer une partie.

Qu’est-ce que Paladins : Champions of the Realm ?

Paladins est jeu de tir en free-to-play sorti initialement en 2018, développé par Evil Mojo Games et édité par Hi-Rez Studios. Le titre se joue exclusivement en multijoueur en ligne et les joueurs et joueuses peuvent prendre le contrôle de différents champions aux capacités uniques. Ces derniers sont divisés en quatre classes distinctes et il est possible de personnaliser vos héros via un système de cartes. Pour ce qui est de la base du gameplay, il s’agit d’un affrontement entre deux équipes de 5 joueurs, toutefois, le soft dispose de plusieurs modes de jeux permettant de varier les expériences.

Depuis sa sortie en 2018, Paladins bénéficie d’une assez bonne réputation en se basant sur les retours des joueurs, sachant que le titre est régulièrement alimenté en contenu et qu’il revendique 30 millions de joueurs. A l’heure actuelle, il propose 55 champions à découvrir. De plus, il peut tourner facilement sur une large gamme d’appareils, pas besoin d’avoir un foudre de guerre. En parlant de contenu justement, Paladins propose également des collaborations avec de célèbres noms ou licences comme celle qui nous intéresse aujourd’hui.

Paladins X RWBY : Ce qu’il faut savoir

Bien entendu, les 4 chasseresses de RWBY sont présentes dans Paladins sous forme de skins grâce à ce crossover. Avec l’achat du pass crossover RWBY, vous pourrez obtenir ces fameux cosmétiques et d’autres récompenses comme des avatars ou encore des graffitis. Voici les champions associés aux personnages :

Skin de Blake Belladonna pour Saati

Skin de Yang Xiao Long pour Imani

Skin de Ruby Rose pour Vora

Skin de Weiss Schnee pour Furia

Pour débloquer chaque pallier, il vous suffit simplement de jouer sachant que le skin de Ruby Rose est disponible directement à l’achat du pass. D’autres personnages de la série sont disponibles via les coffres RWBY ou bien directement à l’achat :

Skin de l’oncle Qrow pour Corvus

Skin de Salem la sorcière pour Seris

Tous les personnages sont munis de leurs armes fétiches et certains ont été doublés par les acteurs originaux de la série. Avec ça, vous pourrez éliminer vos adversaires avec style grâce à ces costumes et armes détaillés ainsi que les nouveaux effets. La mise à jour offrira également de nouveaux défis pour gagner des récompenses gratuites mais aussi des modes temporaires qui vous permettront notamment de tester la refonte de la carte Quartier Marchand.

Pour l’occasion, vous pourrez redécouvrir la map à travers des modes temporaires uniquement sur celle-ci, comme Roi de la colline ou encore le fameux match à mort. Enfin, la mise à jour permettra de corriger de nombreux bugs et d’équilibrer les objets et les champions. La liste complète est disponible sur le patch note officiel.

Nous avons eu l’occasion nous essayer un peu à ces nouveautés via le serveur « Public Test » et il faut bien avouer que même sans connaître le dessin animé, ces skins offrent de jolis effets en jeu. Il est également bon de voir que les refontes graphiques comme pour la carte susmentionnée bien que le jeu reste très correct malgré son grand âge. Plus globalement, Paladins reste solide dans sa base même lorsque l’on reprend le jeu quelques années plus tard. Grâce aux différents contenus apportés sur la durée, on redécouvre le titre avec plaisir sans pour autant mettre du temps à reprendre ses repères. Et avec l’énorme nombre de champions, il y a de quoi trouver vos chouchous.

Qu’est-ce que RWBY ?

RWBY est un dessin animé américain crée en 2013 par Monty Oum. L’intrigue se déroule dans l’univers fictif de Remnant ou des adolescents apprennent à chasser des créatures maléfiques à la Beacon Academy. Nous suivons les aventures de l’équipe « RWBY » dont le nom reprend la première lettre du prénom des quatre héroïnes : Ruby Rose, Weiss Schnee, Blake Belladonna et Yang Xiao Long.

La série comporte 8 saisons disponibles sur la plateforme Crunchyroll. En ce moment, la série profite d’une adaptation prenant la forme d’un anime japonais réalisé par le studio Shaft : RWBY: Ice Queendom.

Quant à Paladins, le jeu est disponible en free-to-play, donc gratuitement au téléchargement, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC via Steam et l’Epic Games Store.

