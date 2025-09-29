Outward 2 : La suite du RPG verra le jour à l’été 2026 sur Steam

Un été sous le signe de la survie

La période est encore lointaine, mais Nine Dots Studio a un calendrier bien précis en tête. Le studio sait maintenant quand il veut lancer ce prochain opus, et c’est pourquoi Outward 2 est maintenant prévu sur Steam pour l’été 2026. C’est du moins ce que cette nouvelle vidéo du jeu précise, en plus de nous montrer un peu d’action pour le titre.

Guillaume Boucher-Vidal, directeur créatif du titre, déclare :

« Avec Outward 2, nous avons enfin les moyens de concrétiser la vision que nous avions du jeu : une expérience d’aventurier crédible et réaliste. Nous avons conservé les mêmes ingrédients, sommes restés fidèles à notre vision et avons amélioré ce qui ne correspondait pas à nos attentes : notre système de combat, notre immersion et notre créateur de personnages. »

Il dit avoir également beaucoup appris de l’expérience sur le premier Outward, tout en prenant en compte les retours de la communauté pour faire de cette suite un RPG en monde ouvert bien plus complet que le précédent. À voir si cela se vérifie l’été prochain.