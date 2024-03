Outward 2 : Le RPG en monde ouvert de Nine Dots Studio annonce sa suite

On ressort le sac à dos et le sac de couchage

En 2019, Outward premier du nom nous avait séduit par son approche audacieuse du monde ouvert, alliant le jeu de rôle fantasy et réalisme exigeant. Bien qu’imparfait sous certains angles, nous sommes ravis d’apprendre qu’une suite verra le jour prochainement avec Outward 2. Les développeurs assurent que cette suite restera fidèle à l’esprit du premier opus tout en proposant une expérience significativement améliorée.

Parmi les améliorations annoncées figurent un monde plus dynamique et le maintien du cycle jour/nuit, qui influencera cette fois le comportement des PNJ de manière plus prononcée. La personnalisation de l’avatar et son évolution au fil de l’aventure seront enrichies, offrant ainsi plus de profondeur à l’expérience de jeu. Le système de combat sera également revu pour offrir réactivité et de la fluidité aux affrontements. Nous aurons également l’introduction de la possibilité de manier deux armes simultanément, une fonctionnalité très demandée par la communauté d’après Nine Dots.

Outward 2 sera édité par Nine Dots Publishing. En effet, le studio prend désormais une double casquette, celle de développeur et d’éditeur de jeux, apportant ainsi une lueur d’espoir dans un contexte où les nouvelles peu réjouissantes se succèdent dans l’industrie. Guillaume Boucher-Vidal, le PDG de Nine Dots, a exprimé dans une interview accordée à Gamesbeat son désir de cibler avant tout les joueurs exigeants en quête d’expériences originales qui ne visent pas nécessairement à séduire la masse. Cette approche se traduit par une plus grande liberté créative et la promotion d’un environnement de travail plus équilibré et sain.

« Mes expériences précédentes en tant que développeur travaillant avec des éditeurs ont rendu évident que de telles relations étaient beaucoup plus douloureuses et difficiles qu’elles ne le devaient. J’ai fondé Nine Dots pour prouver que nous pouvions créer des jeux d’une manière qui était plus respectueuse envers les développeurs et le public, sans compromettre la productivité ou la qualité »

En parlant « d’expériences précédentes », on imagine qu’il fait référence à sa carrière de développeurs chez d’autres structures ou encore les relations avec Deep Silver qui a édité le premier Outward. Grâce à l’énorme succès de ce dernier, Nine Dots a bénéficié de fonds conséquents permettant de mettre ce projet à exécution. En plus d’Outward 2, ils ont annoncé deux autres jeux en tant qu’éditeur :

Witherbloom : développé par Ever Curious Games, il s’agit d’un jeu mêlant action RPG et survie en coopération jusqu’à 4 joueurs.

Lost in Prayer : un roguelike traditionnel où tout ce qui vous tue devient jouable. En tant qu’âme désincarnée, vous devez possédez les habitants de l’au-delà pour conquérir, soit le Ciel, soit l’Enfer.

Outward 2 n’a pas indiqué de période de sortie ni de plateformes précises. On sait seulement qu’il sortira sur consoles et PC via Steam pour le moment. Le titre donnera des nouvelles lors de la PAX East le 21 mars prochain où une démo sera jouable. Sachez d’ailleurs que la version Switch d’Outward sortira ce 28 mars.