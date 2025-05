Otherskin, le futur TPS de Game Atelier, nous montre les capacités extraterrestres de son héroïne Alex dans un nouveau gameplay trailer

Révélé au cours du Summer Game Fest 2024, Otherskin s’apprête à sortir cet automne sur PC et consoles. Le prochain titre de Game Atelier, à qui l’on doit le très sympathique Monster Boy et le Royaume Maudit, marque une tout autre direction prise par le studio parisien. Un TPS futuriste sur une planète extraterrestre, l’ambiance n’est effectivement pas la même. Toutefois, une mécanique de transformation semble créer un petit lien entre les deux jeux, et elle fait l’objet d’une démonstration dans une nouvelle vidéo de gameplay.