One Piece Odyssey aura droit à sa démo et adapte à sa sauce les arcs Marine Ford et Dressrosa

Dernière ligne droite pour One Piece Odyssey, qui commence à faire le tour des arcs du manga qu’il va adapter à sa manière. Après Alabasta et Water Seven, le JRPG s’attaque à deux autres gros morceaux du manga avec l’un des arcs favoris des fans, Marine Ford, ainsi qu’à Dressrosa pour nous faire affronter le terrible Doflamingo. Le tout est présenté aujourd’hui avec un nouveau trailer qui montre qu’encore une fois, les événements seront un peu différents pour Luffy et ses amis.

Pas de Punk Hazard ou d’Hommes-Poissons en vue pour l’instant (ouf)

One Piece Odyssey n’a pas pour but de nous faire revivre exactement l’histoire du manga, mais des versions alternatives de certains arcs. Ce qui explique pourquoi l’équipage se retrouve à Marineford pour tenter de sauver Ace, même si tout cela n’est qu’un rêve (on sait tous comment ça va se terminer malheureusement). Même chose pour Dressrosa, où l’on peut voir des personnages qui n’ont normalement rien à faire ici. De quoi assurer un peu de surprises aux connaisseurs du manga, ainsi qu’une bonne dose de fan service.

Et si ce trailer nous vous a pas encore convaincu, notez dans vos agendas qu’une démo arrivera le 10 janvier 2023, quelques jours avant la sortie, pour vous permettre de savoir s’il faut passer à l’achat ou non.

One Piece Odyssey sortira le 13 janvier 2023 sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à lire notre récente preview pour en savoir plus sur le jeu.