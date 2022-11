Accueil » Actualités » One Piece Odyssey illustre son gameplay avec une vidéo de 6 minutes à Water Seven

Les fans de One Piece vont bien démarrer l’année 2023, puisque One Piece Odyssey nous parviendra au tout début du mois de janvier. Le JRPG nous a récemment montré que l’arc Water Seven allait être recréé dans le jeu, avec des événements un peu différents puisque Luffy et ses compères visiteront à nouveau cette ville via des souvenirs modifiés. Afin de nous en montrer un peu plus à propos de ce passage dans le jeu, Bandai Namco publie aujourd’hui plus de 6 minutes de gameplay, avec pas mal de dialogues et quelques combats.

Tout ce qu’il faut savoir sur le passage à Water Seven

Cette vidéo de gameplay revient donc sur tout ce que l’on pourra faire en jeu, avec des histoires secondaires à débloquer à Water Seven et pas mal d’exploration à effectuer en ville, que ce soit grâce aux capacités de l’équipage ou à dos de Yagara Bull. On y voit aussi quelques passages dans les donjons, avec des énigmes à résoudre entre deux couloirs.

Les interactions entre les personnages rencontrés à Water Seven promettent d’être intéressantes, tandis que l’équipage tentera de retrouver toutes ses techniques de combat oubliées dans cette aventure inédite.

One Piece Odyssey sortira le 13 janvier 2023 sur PC, PS4, PS5, et Xbox Series.