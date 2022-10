One Piece Odyssey : Le RPG au tour par tour s’offre 7 minutes de gameplay dédiées à l’arc Alabasta

Quelques semaines après avoir diffusé un trailer dédié à ce pan iconique du manga d’Eiichiro Oda, One Piece Odyssey, le RPG au tour par tour développé par ILCA et édité Bandai Namco, a partagé ce week-end un nouvel extrait prenant place au sein de l’arc Alabasta. Au programme, sept minutes de gameplay mettant en scène le célèbre équipage des Chapeaux de Paille à travers des séquences d’exploration et de combats face à des ennemis divers et variés.

Lancement toujours prévu début 2023

Pour ceux et celles qui ne seraient pas déjà au courant, rappelons que cette production a pour objectif de fêter comme il se doit le 25ème anniversaire du manga. Alors que Monkey D. Luffy et ses compagnons naviguent sur les mers du Nouveau Monde à bord du Thousand Sunny, ils vont être happés par une étrange tempête et faire naufrage sur une mystérieuse île tropicale luxuriante dont ils devront percer tous les secrets afin de pouvoir s’en échapper et reprendre leur voyage à la recherche du One Piece.

Rendez-vous le 13 janvier 2023 pour découvrir One Piece Odyssey sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.