One Piece Odyssey : Notre avis sur la version Nintendo Switch disponible depuis quelques jours

Nous l’abordions dans notre test original, malgré la qualité du manga et de l’animé, ou le nombre de fans répartis à travers le globe, la franchise de Oda n’a jamais eu droit à des jeux mémorables. Bien sûr, la série des Pirate Warriors n’est pas mauvaise, et certains ont pris du plaisir sur les très limités Unlimited Cruise et Unlimited World Red. D’autres, faute de mieux, auront passé de bons moments à revisiter le manga au travers du passable RPG Romance Dawn de la Nintendo 3DS. Mais rien ne volait suffisamment haut pour rendre un véritable hommage à cette œuvre conséquente, ni pour offrir aux fans l’expérience qu’ils méritaient. Surtout pas le décevant World Seeker.

One Piece Odyssey avait donc fort à faire, et était fort attendu. Il faut dire qu’il est le premier RPG pensé pour les consoles de salon dans l’univers du manga, et qu’il promettait beaucoup, avec notamment un scénario entièrement écrit par Oda lui-même. Malheureusement, beaucoup d’écueils barraient la route de son appréciation, à commencer par le récit lui-même, pensé comme un moyen aux antipodes de la subtilité pour nous faire revivre les événements forts de l’œuvre originale. Rien de rédhibitoire, et le jeu demeurait plutôt agréable à parcourir, à condition d’être fan bien entendu. Maintenant, reste à voir comment s’en sort cette version logiquement diminuée.

Conditions de test : Nous avons passé une petite dizaine d’heures sur la version Switch du titre, principalement en mode TV. Nous y avons aussi joué près d’une heure sur Switch Lite. Cet article est garanti sans spoiler majeur.

L’éléphant dans la bibliothèque

Que l’on soit fan ou non, difficile de passer à côté du raz de marée culturel qu’est One Piece. Le manga compte plus de cent volumes, ce qui représente une belle collection, et un beau bout d’étagère dans toutes les librairies spécialisées. Quant à l’animé, c’est plus de 1000 épisodes qu’il comptabilise aujourd’hui, sans parler des différents films… Alors, que l’on aime ou non, on parle bien d’une œuvre majeure, et surtout à la longévité surprenante. Ce qui n’est, nous l’abordions plus tôt, ni proportionnel au nombre de jeux parus, ni à leur qualité.

La bonne nouvelle, c’est que malgré des attentes clairement flouées, One Piece Odyssey réussit bon nombre des choses qu’il entreprend. Ses combats, pour commencer, sont étrangement intéressants, grâce à tout un système de positionnement et d’attaque de zones qui fonctionne plutôt bien, malgré un challenge globalement absent. On ne peut qu’apprécier leur aspect visuel, aussi, puisque non seulement les personnages et ennemis y sont fort bien modélisés, mais en plus les animations des différentes attaques phares des protagonistes sont de belle facture.

Alors bien sûr, on pestera facilement face au scénario qui fait plus office de prétexte maladroit qu’autre chose pour nous faire revisiter les moments clés du manga. Et on remarquera, malheureusement, de grands absents parmi les personnages pavant en temps normal ces différents arcs. Mais il faut néanmoins souligner que le ton du récit est respecté, au même titre que les caractères des différents héros (ou ennemis d’ailleurs), ou que les doublages en japonais, profitant des voix originales de l’animé, sont irréprochables.

Cela dit, One Piece Odyssey demeure une œuvre imparfaite, produit étrange ne sachant trop où se positionner entre le jeu de rôle destiné à tous et l’hommage parlant aux fans hardcore. Il aurait voulu parler à tout le monde, on le sent bien, et dans un sens il n’est pas loin d’y parvenir. Si seulement son récit n’était pas si bateau, sa progression si morcelée, et son introduction si lente. Au même titre que les déplacements en jeu d’ailleurs, qui laissent le désagréable sentiment de se traîner, dans des niveaux au level design tantôt oubliable, tantôt catastrophique, malgré quelques idées intéressantes pour nous faire chercher des items spéciaux et autres coffres.

Bref, malgré toute sa bonne volonté, le titre ne parvient qu’à parler aux fans les moins regardants. Ce qui est déjà pas mal, en un sens, dans la mesure où peu de jeux de la franchise peuvent se targuer de contenter qui que ce soit. La bonne nouvelle, c’est que cette version Nintendo Switch permet d’y jouer en mode portable, et de l’emmener partout, ce qui sied toujours fort bien aux RPG, surtout lorsqu’ils sont conséquents, comme c’est le cas de One Piece Odyssey. La mauvaise, comme toujours, c’est que cette version souffre de coupes très visibles.

Les avantages de la mobilité

One Piece Odyssey a l’avantage, si l’on peut dire, de n’être pas particulièrement beau ni détaillé dans sa version originale sur consoles de salon et PC. Bien sûr, on lui reconnaît des qualités à ce niveau, notamment une propension aux couleurs vives mais jamais criardes, des personnages finement modélisés, et un aspect crayonné des décors qui a son charme. Mais il faut avouer qu’en contrepartie, les environnements manquent de vie, malgré de vrais efforts de faits sur les arrières plans, et que le tout fait plus penser à un jeu de l’ère PS2 voire PS3, qu’à un titre actuel, au regard de l’envergure de ses niveaux.

Chose qui permet à cette version Switch de ne pas être ridicule en comparaison. Bien sûr, on constate un véritable downgrade sur le plan graphique, se traduisant en premier lieu par un flou entourant tout ce qui excède les deux à trois mètres devant notre personnage. C’est donc particulièrement visible dans les décors les plus vastes, ce qui tombe bien, puisque ce n’est pas la spécialité de One Piece Odyssey. Malgré tout, on fait évidemment face au combo classique : aliasing, clipping et ralentissements.

Mais le jeu n’a pas à rougir face à d’autres portages du même genre, et on peut même dire qu’il s’en sort admirablement. On lui reconnaît encore des qualités visuelles dans cette version, et son framerate, s’il vacille par moments, est néanmoins plutôt stable la plupart du temps. Rien n’ayant entaché la bande sonore globalement délicieuse, composée par le légendaire Motoi Sakuraba, que vous avez forcément déjà entendu quelque part si vous êtes un joueur de RPG nippon (Tales of Symphonia, Baten Kaitos, Eternal Sonata, Resonance of Fate… la liste est longue), la balade demeure agréable.

Reste qu’à titre personnel, nous avons plutôt pris notre pied en portable, puisque le jeu s’y prête admirablement. Ce qu’il doit au découpage de son récit, d’une part, et à ses points de sauvegarde réguliers. Mais aussi, tout bêtement, car il s’agit d’un jeu de rôle, et que ce genre s’est toujours fort bien prêté à la portabilité, ne serait-ce que parce que la longévité de ses représentants nécessite un investissement dans le temps. Il est donc plus aisé d’en venir à bout en poursuivant sa partie dans les transports et en voyage, que de ne pratiquer le jeu que dans notre salon ou notre bureau. En plus de cela, en portable on visualise moins le downgrade graphique.

Reste que nous avons pu constater un petit bug de son un peu agaçant à la longue, faisant poursuivre les doublages après que l’on ait passé le dialogue correspondant via pression de la touche correspondante. En clair : les personnages continuent parfois de parler alors qu’on est déjà passé à autre chose. Rien de bien méchant, sur le papier, mais pour l’immersion ce n’est pas extraordinaire. On espère donc que ce petit détail sera corrigé rapidement via mise à jour.

En conclusion

Il est rare que l’on sorte d’un portage Nintendo Switch le sourire aux lèvres, et pourtant, difficile de ne pas conseiller cette édition de One Piece Odyssey à ceux qui désireraient faire le jeu. Pas qu’elle soit foncièrement meilleure que les autres, d’autant qu’elle souffre évidemment de la puissance moindre de son support, ce qui se traduit par des graphismes moins fins et quelques ralentissements. Mais il faut dire ce qui est : le downgrade graphique est raisonnable, et la portabilité sied particulièrement bien à ce RPG au contenu fort décent.

Reste à voir si l’expérience imparfaite de One Piece Odyssey vous convient telle quelle, puisqu’elle demeure imparfaite. Mais il faut reconnaître qu’il s’agit d’une adaptation relativement honnête, qui a les armes pour convaincre les plus gros fans de l’œuvre de Oda. En ce qui nous concerne, l’aventure n’est pas mauvaise, et on recommande plutôt cette version portable aux autres, pour les raisons évoquées plus haut.