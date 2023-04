One piece odyssey dévoile son dlc reunion of memories

One Piece Odyssey retourne dans le souvenir des souvenirs

On retrouve Luffy et son équipage à la toute fin de One Piece Odyssey, quand l’aventure sur Waford est terminée et qu’il est temps de reprendre la route. Malheureusement, une part de Lim (ou quelqu’un se faisant passer pour cela) a décidé de prolonger de force le séjour des Mugiwara et les renvoyant dans le monde des souvenirs, tout en changeant la simulation encore plus, comme un Alabasta où Crocodile aurait triomphé.

Alors vu que le majeur problème du jeu était le recyclage constant de son contenu un peu trop faible, il faut bien avouer que repartir pour une boucle n’a rien de très enchanteur, surtout sans l’ajout de Jinbei qui manquait à l’appel ou la présence d’au moins un arc supplémentaire. La seule lueur d’espoir au niveau des nouveautés, c’est l’apparition d’Ener en fin de vidéo (en plus de la silhouette d’une certaine maîtresse des fantômes un peu plus tôt).

Aucun lien avec Kingdom Hearts

Le producteur de One Piece Odyssey Katsuaki Tsuzuki a adressé un message vidéo en plus de la bande-annonce du DLC pour donner quelques précisions supplémentaires. Il dit être attentif aux retours des joueurs et des joueuses et c’est donc pour cela que la difficulté sera plus élevée dans cette extension, avec notamment des conditions de victoires spécifiques, en plus de devoir faire preuve de plus de stratégie.

Il nous prévient au passage que cette aventure sera davantage basée sur le combat ce qui ne serait pas très étonnant s’il n’y a pas de nouvelles zones explorables comme on le suppose. En effet, s’il parle de retrouver des combats et épisodes chers aux fans, il ne mentionne pas de nouveaux arcs. Il promet en revanche qu’Ener ne sera pas l’unique tête connue qui reviendra à l’occasion de ce DLC.

On en saura plus bientôt puisque c’est l’unique indice sur la période de sortie de ce DLC Reunion of Memories qui sera donc « bientôt disponible » sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC puiqu’il s’agit des plateformes sur lesquelles était sorti One Piece Odyssey début janvier.