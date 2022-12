One Piece Odyssey – Une adaptation One Piece en RPG réellement convaincante ?

Après l’avoir brièvement essayé durant la Japan Expo de 2022, Bandai Namco nous a donné une autre occasion de rejouer à One Piece Odyssey avec une nouvelle démo qui nous a permis d’en voir un peu plus. On précise qu’il s’agissait de la version PC et que notre session s’est déroulée à distance via le cloud gaming. Le studio ILCA semble nous concocter un JRPG plus qu’honnête avec tout le fan service que l’on espère.

Les chapeaux de paille sont sur la paille

Pour ceux qui suivent l’anime et le manga, on précise que One Piece Odyssey est en développement depuis maintenant 5 ans. Un détail important qui nous indique clairement que l’on se placera bien avant l’arc du Pays des Wa. Malgré des contraintes évidentes en matière de calendrier, on apprécie cet effort d’offrir quelque chose d’inédit pour un jeu vidéo adapté du manga. L’auteur du manga, Eichiro Oda, a ainsi créé l’histoire et les personnages inédits de cette nouvelle aventure des Mugiwara. Ils seront propulsés de force sur une île mystérieuse créée d’après leurs souvenirs.

Si vous avez déjà pu voir le tout début du titre avec l’enlèvement de Nami, notre démo se situait quelques chapitres plus loin en plein arc D’Alabasta. Notre but était d’atteindre la base de Crocodile afin d’y sauver Vivi, mais en lisant les résumés de l’histoire via les menus, on apprend que Luffy et ses amis sont en réalité à Waford, une île légendaire qui abriterait « un chemin de lumière qui guiderait vers les cieux ». On apprend également que tous les membres de l’équipage ont perdu leurs pouvoirs, ce qui nous oblige à repartir de zéro et à devenir plus fort de nouveau.

Une bonne excuse pour regagner en puissance en suivant ce qui semble être la trame du manga dans ses moments forts même si pour le moment, seuls les arcs d’Alabasta et de Water Seven ont été confirmés. Pour y parvenir, ils devront ramasser de nombreux cubes qui serviront à renforcer les techniques fétiches de nos héros et à en débloquer de « nouvelles » (celles qu’ils ont perdu pour ainsi dire).

Un RPG qui comprend l’essence de l’œuvre

Pour obtenir le jeu One Piece ultime qui met vraiment les gros moyens, il faudra sans doute attendre la toute fin du manga. Toujours est-il que le studio ILCA nous offre ici une construction très fidèle à l’œuvre d’Oda en multipliant les bons choix. Tout d’abord, celui du RPG avec des combats au tour par tour à l’heure où une grande majorité des studios nippons préfèrent mettre l’accent sur l’Action-RPG pour draguer plus de joueurs. Avec l’énorme casting de One Piece, c’est l’option la plus logique car le système de combat nous permet de profiter des capacités de tout l’équipage.

Il y a en plus des efforts pour rendre l’ensemble dynamique : un système de territoires qui place les ennemis au hasard face aux chapeaux de paille, des événements dramatiques donnant des directives pour gagner des ingrédients ou EXP bonus (battre un ennemi en 2 tours ou mettre K.O le dernier monstre avec Luffy…), trois types de combattants avec un système de pierre/papier/ciseaux en ce qui concernent les forces et les faiblesses. Certains affrontements contre des boss ont tendance à parfois trop traîner en longueur, mais la satisfaction est bien présente surtout que l’on peut changer les membres actifs de l’équipage sans désavantage.

D’après ce que l’on voit, l’œuvre est respectée à la lettre et le fan service est bien présent. Nous avons les techniques de chaque personnage avec des animations très propres, les voix japonaises originales, et les rôles qui sont parfaitement intégrés aux éléments de RPG. Sanji peut par exemple préparer des plats qui boostent grandement les capacités du groupe en combat, Usopp peut créer des munitions qui buff ou debuff toujours en combat. Même en exploration, les traits de l’équipage sont mis à contribution même si certains rôles sont assez gadget. Vous pouvez changer de personnage à tout moment et profiter de leur talent pour faire le plein. Nami pourra trouver de l’argent par terre, Sanji des ingrédients rares et Zoro pourra détruire des boîtes en fer avec ses épées…

Un jeu One Piece qui peut aller plus haut ?

One Piece Odyssey est construit un peu à la manière d’un Dragon Quest XI ou encore un Tales of. On évolue dans de grandes zones entrecoupées de chemins linéaires et de donjons parfois cachés. Il y’aura bien évidemment de grandes villes à explorer et des activités annexes à compléter, toutefois ce qui frappe le plus c’est l’aspect technique et graphique du jeu qui se révèle bien meilleur qu’espéré. Certes nous étions sur un bon PC, mais la qualité visuelle est vraiment plus qu’honorable. La direction artistique prend aussi pleinement le style du manga et de l’anime avec les décors, les monstres et les humains. On pourra tout de même trouver la modélisation de l’équipage donnant un style un peu trop « poupée de cire ».

Concrètement, ce qui pourra poser problème à ce RPG One Piece, c’est son envie de plaire à tout le monde. Une bonne chose étant donné que la fanbase est très large, mais les mordus de RPG risquent d’y voir un squelette très classique malgré les efforts d’innovation. Les développeurs assurent néanmoins qu’il sera une porte d’entrée à la franchise pour ceux qui découvriront la licence avec ce jeu. Nous sommes également inquiets en ce qui concerne le nombre d’arcs couverts par cette aventure dans le monde des souvenirs.

Petit point également sur les musiques de Motoi Sakuraba (Tales of, Valkyrie Elysium, Star Ocean…) qui ne nous ont pas marqués plus que ça pour le moment. En revanche, on apprécie que l’ambiance sonore soit constamment ponctuée de dialogues entre les membres de l’équipage. Zoro et Sanji qui se disputent, Chopper qui s’émerveille pour un rien ou encore Luffy qui parle de nourriture. ILCA semble avoir fait un excellent travail pour que l’on retrouve cette ambiance chaleureuse qui apporte un bon rythme à la progression.