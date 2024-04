One Piece Odyssey : Le RPG partira à l’aventure cet été sur Nintendo Switch avec une édition comprenant le DLC

Une version complète pour la Switch

Cette version s’est fait attendre, mais elle n’arrivera pas les mains vides. Bandai Namco dévoile aujourd’hui à quoi va ressembler le jeu sur la console de Nintendo, à l’aide d’un nouveau trailer.

On apprend ainsi que One Piece Odyssey va débarquer sur Switch le 26 juillet 2024 dans sa version complète, c’est-à-dire que le DLC Reunion of Memories sera directement intégré dans la version de base, sans besoin de passer à la caisse. Cette Deluxe Edition comprendra aussi un pack de costume pré-ellipse pour l’équipage, ainsi qu’un nouveau pack de tenues avec les costumes de nos héros durant l’arc Water Seven.

One Piece Odyssey est pour le moment disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series. On vous renvoie vers notre test pour plus d’informations.