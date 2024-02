Nouveau trailer pour le jeu d’action Phantom Blade Zero, avec une séquence façon anime et un peu de gameplay

La démo sortira bien en 2024

C’est un trailer quelque peu spécial qui nous est offert aujourd’hui, puisque celui-ci a pour but de célébrer le passage à l’année du Dragon en Chine, et de rendre hommage aux racines 2D de la série avant son grand saut dans le 3D avec Phantom Blade Zero. C’est pourquoi on a droit à un court-métrage animé qui dépeint le duel entre deux épéistes, faisant référence à Rainblood, le premier jeu qui a donné vie à cet univers.

On y voit surtout quelques secondes de gameplay en plus pour Phantom Blade Zero à la toute fin, avec la promesse que plus d’informations sont à venir en 2024. Le studio S-GAME profite également de cette occasion pour confirmer à nouveau qu’une démo est bien en route pour cette année, même si on ne sait pas précisément quand.

Phantom Blade Zero sortira sur PC et PlayStation 5.