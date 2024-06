Phantom Blade Zero : L’action-RPG n’est pas un énième Souls-like selon le fondateur de S-Game et directeur du jeu

D’après lui, les personnes qui ont eu ou auront la chance d’essayer la démo cette année, pendant le Summer Game Fest, la ChinaJoy, la Gamescom et/ou le Tokyo Game Show, ont compris ou comprendront que le studio chinois ne cherche pas à concevoir « un autre Souls-like ». Leur objectif est de créer une expérience axée sur des combats et combos « trépidants, gratifiants et exaltants ». S’il confirme que le projet puise bel et bien ses inspirations dans le genre des Souls en matière de level design, « les similitudes s’arrêtent là » car plusieurs modes de difficulté sont au programme et « les ennemis ne réapparaitront pas après une mort ou en interagissant avec un point de sauvegarde. »

Here is a Q&A letter from our Game Director, Soulframe, to answer some of your most-asked questions at the event.

