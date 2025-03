Le studio derrière Phantom Blade Zero veut que son jeu reste à une échelle raisonnable, comme à l’ère de la PS2

Il est clair que le succès de Black Myth Wukong a aidé toute l’industrie chinoise, comme Phantom Blade Zero qui a pu recevoir davantage de financements grâce au potentiel public qui serait intéressé par la proposition. S-GAME ne le nie pas même si cela s’accompagne d’une certaine pression. Malgré ce coup de pouce, le studio veut surtout veiller à ce que son équipe reste encore gérable et que le budget du jeu n’explose pas.

Son réalisateur « Soulframe » Liang souhaite que le développement de Phantom Blade Zero s’inspire de ce qui se faisait avant, lors de l’ère de la PS1 et de la PS2, en réalisant un jeu convaincant qui ne va pas avoir besoin d’énormément de ressources :

« Nous voulons revenir à l’ère PlayStation 1 et PlayStation 2, lorsque les jeux n’étaient pas si gros, les budgets raisonnables, l’équipe gérable et tous les développeurs passionnés, créatifs et expérimentés. C’est comme un gros jeu indépendant, mais avec un budget, de l’expérience et une main de fer solide, et tout semble parfaitement intégré, du début à la fin, lorsque l’on appuie sur le bouton « Start » jusqu’à la fin des crédits. »