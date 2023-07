Phantom Blade Zero aura droit à sa démo en 2024

Un autre jeu dans le même univers pour patienter

Ici, on retiendra seulement une promesse de la part de S-GAME : une démo de 30 minutes pour Phantom Blade Zero sortira dans le courant de l’année 2024. Quand précisément, on ne le sait pas encore et cette information nous laisse aussi comprendre que le jeu complet est loin d’être finalisé. Autrement dit, Phantom Blade Zero a très peu de chances de sortir l’année prochaine, mais on s’y attendait.

Cependant, le studio compte sortir son titre Phantom Blade: Executioners, qui fait en quelque sorte office de préquel, dès cette année sur d’autres plateformes que sur mobiles. On devrait ainsi le voir arriver sur PS4, PS5 et PC via Steam. On peut en voir quelques images via le panel retransmis par Gematsu.

Phantom Blade Zero sortira quant à lui sur PC et PlayStation 5. Si le titre vous intéresse, nous vous avons préparé une vidéo récapitulative de tout ce que l’on sait sur le jeu.