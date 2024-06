Phantom Blade Zero est toujours impressionnant dans une nouvelle vidéo de gameplay

Phantom Blade Zero a eu droit à une grosse mise en avant en ayant été choisi pour clôturer la cérémonie du Summer Game Fest. Le jeu de S-Game s’est montré via une nouvelle vidéo qui semblait confirmer que tout ce que l’on voyait était bien réel et non de l’esbroufe, malgré des animations et des effets de caméra qui interrogent. Tous les doutes n’ont pas été levés pour autant et c’est pourquoi le studio a choisi de présenter la démo du titre en live, sur la scène du site IGN.