Phantom Blade: Executioners, un action-RPG issu du même univers que Phantom Blade Zero, sortira en novembre

Un épisode pour en financer un autre ?

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de ce Phantom Blade: Executioners, mais il va cette fois-ci s’offrir une sortie en bonne et due forme. S-GAME annonce que le titre sera bien proposé en tant que free-to-play dès le 2 novembre sur PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Android et iOS. Free-to-play oblige, on attend de savoir les détails sur le modèle économique pour savoir si l’on audra droit à une aventure traditionnelle ou à un jeu servi par une mécanique de gacha et découpé en plusieurs bouts.

Phantom Blade: Executioners est un action-RPG en 2D qui nous permet de contrôler plusieurs personnages (le titre est aussi jouable en coopération) dans un univers dit « kung-fu punk », où l’on va rejoindre un Ordre chargé d’enquêter les tueries qui se sont déroulées au sein de certains clans ayant utilisé une technique interdite. Le but sera d’avancer dans des niveaux générés de manière procédurale en obtenant de nouveaux équipements pour faire face à des défis plus difficiles.

Vous le voyez ici, le rendu est tout autre que Phantom Blade Zero puisque c’est tout de suite beaucoup moins gris, mais il s’agit bel et bien de la même licence. Un galop d’essai pour cette dernière avant de s’attaquer à un plus gros morceau, puisque ce jeu va aussi nous donner quelques informations sur le protagoniste du jeu PS5 et PC.