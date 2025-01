Phantom Blade Zero virevolte dans tous les sens dans un nouvel extrait de gameplay contre un boss

Une jolie démonstration martiale pour commencer l’année

Dans ce nouvel extrait, notre protagoniste s’en va combattre une formation d’épéistes entraînées qui agissent comme un essaim, avec un seul vrai maître à leurs côtés qui contrôle le tout. Des marionnettes qui donnent du fil à retordre (c’est le cas de le dire) mais qui nous donnent l’occasion d’admirer les superbes animations de combat du jeu, qui sont en quelque sorte la signature de ce Phantom Blade Zero. On y découvre aussi deux nouvelles armes, avec une épée qui peut se courber et devenir plus souple, remplacée ensuite par deux lames dont l’une peut être lancée et attaquer les ennemis au loin.

Un beau showcase qui nous donne une nouvelle fois envie d’en voir plus sur le jeu, qui est actuellement en pleine production et dont l’ambition ne cesse de grimper selon S-Game. Un moyen de dire que malgré cette présentation, il ne faut pas forcément s’attendre à ce que le jeu sorte rapidement.

Phantom Blade Zero est actuellement prévu sur PC et sur PlayStation 5. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre aperçu en vidéo réalisé à l’occasion de la Gamescom, où nous avons pu prendre ce Phantom Blade Zero en mains.