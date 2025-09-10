Nintendo annonce un nouveau Nintendo Direct, qui aura lieu le 12 septembre

Quand aura lieu le prochain Nintendo Direct ?

Le prochain Nintendo Direct aura donc bien lieu cette semaine, à une date plutôt étonnante. Nintendo nous donne rendez-vous le 12 septembre prochain à 15 heures, heure de Paris, pour nous présenter cette nouvelle émission.

Si vous vous demandez pourquoi cela est étrange, c’est tout simplement car Nintendo n’a pas vraiment pour habitude de communiquer un vendredi, et préfère habituellement les autres jours de la semaine pour effectuer des annonces d’envergure.

De plus, Nintendo précise que ce Nintendo Direct va durer 60 minutes. Autant dire qu’il faut s’attendre à une émission assez massive, peut-être l’un des Nintendo Direct les plus importants de ces derniers mois, celui de la Switch 2 mis à part.

Que peut-on attendre du Nintendo Direct ?

Alors maintenant, que peut-on attendre d’un tel Nintendo Direct ? Eh bien l’annonce la plus probable est bien entendu celle d’une date de sortie pour Metroid Prime 4. Toujours prévu pour 2025, aux dernières nouvelles, le titre se fait attendre et il n’a toujours pas eu droit à son propre Nintendo Direct. Autre annonce, certes un peu moins probable, celle d’un nouveau jeu Mario. Enfin, moins probable, cela reste à voir étant donné que ce Nintendo Direct tombe tout juste à l’aube du quarantième anniversaire du moustachu de Nintendo. Autant dire que c’est là le moment idéal pour un nouveau jeu.

En dehors de cela, on s’attend à revoir quelques titres connus, et pas forcément que chez Nintendo. On pense notamment au prochain Professeur Layton, qui lui aussi commence à se faire désirer. Et puis ce sera sans doute la fête aux portages, avec peut-être quelques dates pour des versions Switch 2 de jeux comme Elden Ring, pour ne citer que lui.

Rendez-vous le 12 septembre pour suivre tout cela, et bien entendu, vous retrouverez un résumé complet des annonces sur notre site lorsque l’émission sera terminée.