« Nous allons être partout, sur toutes les plateformes » : Satya Nadella commente la stratégie de Xbox, ou plutôt Windows

This is Windows

La mue de la marque Xbox vers un PC Windows hybride commence peu à peu à se préciser. Surtout en écoutant cette interview de Satya Nadella, qui parle avant tout de Windows, et moins de Xbox. Et le PDG souhaite justement que Windows soit partout, sur toutes les plateformes, comme ce que Xbox est en train de faire :

« N’oubliez pas que le secteur du jeu vidéo le plus important est celui de Windows […] Notre vision du jeu vidéo est la suivante : après l’acquisition d’Activision, nous sommes désormais le plus grand éditeur. Nous voulons donc être un éditeur exceptionnel, à l’image de ce que nous avons fait avec Office. Nous allons être partout, sur toutes les plateformes. Que ce soit sur consoles, PC, mobiles, cloud gaming ou TV, nous voulons nous assurer que les joueurs du monde entier puissent profiter de nos jeux. »

Il continue en évoquant la frontière entre une console et un PC, qui n’existe pas vraiment selon lui :

« C’est assez amusant de constater que certains considèrent la console et le PC comme deux choses distinctes. Nous avons conçu une console car nous souhaitions créer un PC plus performant, capable d’offrir des performances optimales pour le jeu. J’aimerais donc nuancer certaines idées reçues. Mais au final, l’expérience sur console est incomparable. Ses performances sont sans égales et font progresser le système. »

Sans doute une manière de confirmer le côté hybride de la prochaine console Xbox, qui partagera des points communs avec la ROG Xbox Ally. Nadella termine en évoquant le même discours que Matt Booty, à savoir que le vrai concurrent du secteur gaming est la consommation de vidéos courtes, comme sur TikTok :

« J’attends donc avec impatience la prochaine console, le prochain jeu PC, mais surtout, le modèle économique du jeu vidéo qui doit évoluer et nous amener à inventer de nouveaux médias interactifs. Car, après tout, la concurrence du jeu vidéo ne vient pas d’autres jeux, mais des vidéos courtes. Notre industrie doit continuer d’innover dans ses méthodes de production, dans le contenu produit, dans sa stratégie de distribution et dans son modèle économique. Le meilleur moyen d’innover étant de dégager de bonnes marges, car c’est ainsi que l’on trouve des financements. »

Le sujet des marges fait sans doute écho au rapport qui est sorti récemment chez Bloomberg, faisant état d’un Microsoft plus demandeur que jamais auprès de Xbox, qui souhaite fixer des marges à hauteur de 30% pour ses projets, soit bien plus que la moyenne de l’industrie. Bref, on comprend mieux d’où viennent les récentes déclarations des dirigeants de Xbox, qui ont bien reçu le mémo venu d’en haut.