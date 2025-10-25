Xbox : « Notre plus grande concurrence n’est pas une autre console » selon Matt Booty, qui cite plutôt les films et TikTok

Xbox pense au marché du divertissement plus large

Xbox et PlayStation ont pu être perçus comme rivaux, mais ce rapport de force est désormais bien terminé. Maintenant que Xbox publie ses jeux sur PS5, cette concurrence n’existe plus, du moins pas aux yeux de Xbox. Matt Booty tente de justifier cette nouvelle stratégie en pointant du doigt d’autres types de concurrents pour le business de Xbox, qui ne sont en réalité pas liés au jeu vidéo :

« Notre plus grand concurrent n’est pas une autre console. Nous sommes de plus en plus en concurrence avec tout ce qu’il y a sur TikTok ainsi que les films. »

Ce que Matt Booty veut montrer ici, c’est qu’il est question de temps d’écran, et que Xbox, et le jeu vidéo en général, entre en concurrence avec les réseaux sociaux et d’autres formes de divertissements dans la mesure où l’attention du public doit être captée. Une pensée qui se comprend, même si « l’ennemi » de Microsoft semble changer assez régulièrement, étant donné qu’Amazon et Google étaient selon Phil Spencer les grands rivaux Microsoft (mais c’était déjà une autre époque). Et cela va dans le sens du slogan « This is an Xbox », qui veut faire passer le message que n’importe quel écran est une Xbox.