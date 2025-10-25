Xbox : « Notre plus grande concurrence n’est pas une autre console » selon Matt Booty, qui cite plutôt les films et TikTok

Voir des exclusivités historiques Xbox débouler sur PlayStation, ça fait forcément quelque chose, surtout lorsqu’il s’agit de la plus grosse cartouche de Microsoft, Xbox. Avec l’arrivée de Halo: Campaign Evolved sur PS5, c’est définitivement une page qui se tourne pour le constructeur, et même pour l’industrie en général. Un virage justifié maintes fois par la direction de Xbox, qui a tout de même voulu en rajouter une couche via Matt Booty, président des Xbox Game Studios, qui a déclaré au New York Times qui étaient les vrais concurrents de Xbox dans ce marché.

