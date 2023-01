Accueil » Actualités » Not For Broadcast débarquera sur consoles et accueillera son premier DLC « La peur en direct » le 23 mars prochain

Pour fêter son premier anniversaire ce 25 janvier, Not For Broadcast a fait le plein d’annonces concernant son avenir, et on dire qu’il sera copieux puisque tinyBuild Games et Not Games viennent d’annoncer l’arrivée le 23 mars prochain de versions consoles et même l’arrivée de son tout premier DLC qui promet de vous glacer le sang.

Si vous êtes passés à côté, Not For Broadcast est un jeu de simulation en prises de vues réelles sorti exclusivement sur PC et nous met dans la peau d’un régisseur en chef, obligé de maintenir le flux télévisuel dans son pays en proie aux émeutes, censures et autres coups d’état. Il vous faudra faire appel à vos réflexes et votre créativité pour changer vos angles de caméra et ainsi ne pas lasser le public, mais aussi lancer les spots publicitaires au bon moment, censurer les injures, veiller à ne pas faire surchauffer vos appareils, etc.

L’avenir de la télévision est entre vos mains

Nous vous proposions un test l’an passé sur ce jeu qui parvient à se démarquer sur bon nombre d’aspect. De prime abord paraissant rébarbatif et à l’histoire simpliste, ce n’est qu’en s’enfonçant dans son scénario, ce qu’il veut nous montrer et nous faire croire que l’on saisit son potentiel. Le jeu débarque donc sur consoles PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S dès ce 23 mars et vous auriez donc tort de passer à côté si vous voulez vous essayer à ce nouveau genre de jeu.

Tremblez, mais pas trop !

Mais juste avant d’annoncer l’arrivée des versions consoles, les développeurs ont également tenu à nous teaser l’arrivée le même jour, le 23 mars 2023 donc, du tout premier DLC du jeu nommé « Live & Spooky » ou en français « La peur en direct » au moins sur PC même si on se doute que les nouvelles plateformes annoncées seront également concernées. Nous ne savons pas grand chose sur les événements se déroulant lors de cette émission spéciale, si ce n’est que cela devrait se rapprocher d’un format Paranormal Activity ou même REC ou Blair Witch, grosse ambiance au programme.

Pour preuve, le synopsis indique ceci : « Rejoignez Patrick Bannon et l’équipe de La peur en direct dans l’exploration d’un studio de télévision abandonné, construit il y a bien longtemps par le père de Patrick, Graham Bannon. Fermé suite à une série d’accidents, il serait depuis hanté par un fantôme. Heureusement, la régie est équipée d’appareils de chasse aux fantômes dernier cri pour insuffler un sentiment d’horreur et de drame au processus ! Même si tout n’est que mise en scène. Ou peut-être pas ? Pour survivre, vous devrez vous plonger dans les mystères de la famille Bannon pour faire éclater au grand jour les événements de l’ultime émission de Graham. »

Le jeu de base est déjà disponible sur PC au prix de 20,99€ et sera donc disponible sur consoles dès le 23 mars prochain à un prix encore inconnu.