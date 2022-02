Not for Broadcast

Not for Broadcast est un jeu en prises de vues réelles où vous incarnez un régisseur devant coûte que coûte permettre la diffusion du journal télévisé du soir dans la chaine de télévision où il travaille. Alors qu'un parti extrêmiste parvient au pouvoir et transforme petit à petit tout le pays en état totalitaire, les violences s'enchainent et les conditions de vie durcissent. Au sein d'un satire politique plein d'humour british, le joueur doit jongler entre les difficultés techniques de son poste de commande, les pressions gouvernementales et les aléas du direct pour essayer de faire la meilleure émission qui soit.