No More Heroes III se montrera en stream ce jeudi

No More Heroes III ne compte pas rester silencieux d’ici sa sortie fin août et on aura donc droit à une présentation du jeu en stream sur Youtube ce jeudi à 14h, heure française.

Travis Touchdown est très probablement fan de vtubeuses

Rien de très précis au niveau du contenu du live si ce n’est qu’il y aura une rétrospective de la série pour mieux comprendre ce qui mène aux évènements du nouvel épisode. Et forcément, No More Heroes III livrera également de nouvelles informations. On mise au moins sur l’introduction d’un ou deux autres aliens du top 10 que Travis Touchdown devra affronter pour sauver la Terre.

Le tout sera présenté par un trio de participants japonais (donc ne vous attendez pas à la présence de traduction anglaise). On retrouve en toute logique Suda Goichi le créateur de la série. Il y aura également Mafia Kajita dont les lunettes de soleil et la veste en cuir vous disent forcément quelque chose si vous avez l’habitude de suivre des émissions du genre. Et la dernière participante semblera familière aux fans d’hololive puisqu’il s’agit de la vtubeuse Shishiro Botan.

No More Heroes III sortira le 27 août en exclusivité sur Nintendo Switch.