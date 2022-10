Accueil » Actualités » Un No More Heroes 4 reste possible si beaucoup de fans le demandent

Les versions PlayStation et Xbox de No More Heroes III arriveront dans le courant de ce mois d’octobre, et à cette occasion, Suda51 fait le tour des médias pour parler une dernière fois de sa série de coeur. Cet troisième opus se présente comme étant l’aboutissement des aventures de Travis Touchdown, le point final à cette trilogie et à cette licence, mais la porte n’est pas définitivement fermée pour autant concernant un potentiel quatrième épisode.

Une série pas totalement terminée ?

Lors d’une interview avec le site GNN, le créateur japonais a révélé qu’un nouveau jeu No More Heroes pourrait arriver un jour, mais seulement si la demande est assez élevée :

« Oui, c’est vrai, No More Heroes 3 est la dernière bataille de Travis. Personne ne peut dire ce qui va se passer dans 10 ans, et je ne peux pas le dire non plus. S’il y a une grande demandes des fans, Travis pourrait être de retour. Tout comme Tom Cruise est revenu en tant que Maverick. »

Il faudra donc que les fans de la licence donnent de la voix pour que Travis fasse son retour un jour. Il déclare également qu’il aimerait voir une compilation regroupant la trilogie No More Heroes, mais que cette décision ne lui appartient pas, étant donné que c’est son éditeur Marvelous qui décide de tout ça.

Si vous avez envie de voir plus de No More Heroes, vous savez donc quoi faire.