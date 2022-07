Accueil » Actualités » No More Heroes III arrivera sur les consoles Xbox et PlayStation le 14 octobre

No More Heroes III est disponible depuis l’année dernière sur Switch, mais Suda51 et ses équipes nous ont récemment révélé que Travis Touchdown allait également faire son petit bout de chemin jusqu’aux consoles Xbox et PlayStation, ainsi que sur Steam. On connaissait alors la date de sortie de ces portages au Japon, mais rien n’avait été précisé pour l’Occident, du moins jusqu’à aujourd’hui.

La version physique détaillée

Les joueurs et joueuses japonais pourront découvrir ces versions dès le 6 octobre prochain, mais chez nous, il faudra patienter quelques jours de plus. Les versions Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series arriveront en effet le 11 octobre aux Etats-Unis, et chez nous, le rendez-vous est pris pour le 14 octobre.

En plus d’un nouveau trailer (relayé par Gematsu), on apprend dans le même temps qu’en Europe, on aura droit à une édition physique vendue aux alentours de 59,99 €, qui inclura le disque du jeu, un nouvel artwork pour la jaquette dessiné par Yusuke Kozaki, trois cartes physiques et un poster de Travis et sa Demzamtiger, que vous pouvez voir en tête de cet article.

D’ici là, vous pouvez toujours consulter notre test de la version Switch pour en savoir plus sur le jeu.