No More Heroes III : Date de sortie sur Xbox et PlayStation, Suda51 imagine Ryan Gosling dans le rôle de Travis pour un film

No More Heroes III ne sera plus une exclusivité Switch pendant encore très longtemps. Le jeu de Suda51 a d’ores et déjà annoncé son arrivée sur les autres plateformes, et on en sait aujourd’hui un peu plus sur la date à laquelle Travis Touchdown débarquera sur Xbox et PlayStation, tout comme on sait maintenant qui le créateur japonais voudrait voir jouer le rôle principal dans un éventuel film No More Heroes.

Les autres versions du jeu arrivent bientôt

Dans un premier temps, Marvelous nous apprend que No More Heroes III va arriver sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series dès le 6 octobre au Japon. Pour le moment, on ne sait pas encore si cette date pourrait aussi concerner l’Occident, sachant que chez nous, le titre est aussi attendu sur Steam.

Un live de présentation de la version PlayStation 5 aura lieu le 30 juin à 14 heures en compagnie de Junya Enoki (Damon Riccitiello) et Katsuyuki Konishi (Henry Cooldown), et sera visible sur YouTube.

Ryan Gosling en tant que Travis Touchdown, bon choix ?

Suda51 a aussi accordé une interview à Shacknews, relayée par VGC, dans laquelle il lui est demandé s’il imaginait un jour qu’un film No More Heroes puisse être produit. Lorsque vient la question de l’acteur qui pourrait incarner Travis, il répond alors :

« Pour Travis Touchdown, je choisirais probablement Ryan Gosling. Et en tant que réalisateur, probablement James Gunn. Et si nous devions nous orienter vers un réalisateur japonais, alors je voudrais opter pour Takashi Miike. »

Rien de bien surprenant pour les deux réalisateurs cités, puisqu’il a collaboré avec eux par le passé, respectivement pour Lollipop Chainsaw et No More Heroes 2. Mais imagine Ryan Gosling dans le rôle de Travis est un peu plus surprenant, bien qu’on imagine que l’acteur en soit parfaitement capable. Mais un film No More Heroes n’est a priori, et malheureusement, pas à l’ordre du jour.