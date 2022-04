No More Heroes III va s’aventurer sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series cet automne

Clap de fin pour l’exclusivité de Nintendo. Après avoir sauvé le monde sur Switch dans No More Heroes III, Travis Touchdown a enfin décidé d’aller voir ailleurs, ce qui n’est pas vraiment une surprise étant donné que la licence a eu pour habitude de d’abord sortir sur une console Nintendo, avant de s’exporter chez d’autres constructeurs.

Travis va voir ailleurs

L’éditeur XSEED Games et le studio Grasshopper Manufacture ont donc bien confirmé ce week-end que No More Heroes III allait prendre le chemin d’autres plateformes dès cet automne, à savoir sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

On en sait encore peu sur ces versions si ce n’est qu’elles disposeront d’une qualité visuelle logiquement plus importante, avec un framerate qui promet d’être plus élevé et des temps de chargement qui seront réduits par rapport à la version Switch.

Une édition physique nommée Day 1 Edition sera aussi au programme avec un artbook de 70 pages, un CD avec une sélection de pistes de la bande-son, et une plaque d’immatriculation de motard, le tout dans une jolie boite aux couleurs d’un nouvel artwork de Yusuke Kozaki.

Pour en savoir plus sur ce No More Heroes III, n’hésitez pas à consulter notre test de la version Switch.