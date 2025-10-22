Nintendo va ressortir Luigi’s Mansion sur Switch 2 via son abonnement en ligne à la fin du mois

Le jeu parfait pour Halloween

À défaut d’avoir une vraie version HD de Luigi’s Mansion, puisque l’on met ici de côté la version 3DS du jeu, vous pourrez profiter du titre sur votre Nintendo Switch 2 d’ici peu. Nintendo annonce ainsi que Luigi’s Mansion (version GameCube) sera disponible dès le 30 octobre au sein du Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Soit une sortie juste à temps pour se faire quelques frayeurs durant la période d’Halloween.

Pour celles et ceux qui découvrent cette série, Luigi’s Mansion nous permet de contrôler le frère de Mario dans une aventure d’épouvante (mais qui reste bien gentille) alors qu’il doit parcourir un manoir hanté par des fantômes dans le but de retrouver son frangin. Et pour cela, il est armé d’un aspirateur pas comme les autres, invité par le professeur Karl Tastroff qui enquête sur le paranormal.

De quoi vous laisser revivre les origines de la saga avant peut-être de craquer pour ses deux suites, dont le deuxième épisode a eu droit à une version HD sur la Nintendo Switch première du nom.