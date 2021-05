Nintendo annonce Game Builder Garage, un créateur de jeux simplifié sur Switch

Toujours à l’affut sur les tendances d’aujourd’hui et de demain, Nintendo se lance parfois dans des projets surprenant, comme Ring Fit Adventure ou Nintendo Labo. Le constructeur a visiblement vu que Roblox était aujourd’hui un rouleur compresseur dans le monde du jeu vidéo, notamment aux Etats-Unis, et c’est peut-être pour cela que l’on découvre aujourd’hui Game Builder Garage, qui va vous permettre de créer vos propres jeux sur Nintendo Switch.

La programmation s’ouvre à tous

Game Builder Garage vous offrira donc des outils de création de jeux, qui ont l’air accessibles au plus grand nombre et même aux plus jeunes, avec des mécaniques simples à comprendre. Le prix à payer pour cette accessibilité est probablement le fait que les jeux présentés ici font pâle figure en comparaison à ce qui peut être créé ailleurs, comme dans Dreams, mais nul doute que certains artistes arriveront tout de même à faire de belles prouesses avec tout cela.

On peut donc créer les contrôles, les décors et les objets que l’on veut placer dans le jeu, et c’est ensuite à notre imagination de faire le plus gros du travail. Il sera visiblement possible de créer des jeux multijoueur, comme des jeux de courses, et des leçons seront intégrées pour permettre à chacun d’apprendre les bases pour bien programmer un jeu.

Game Builder Garage sera disponible dès le 11 juin et sera vendu au prix de 29,99 euros.