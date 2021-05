L’Atelier du jeu vidéo de Nintendo se présente à nouveau dans une vidéo

Nintendo ne cesse de surprendre et lorsque L’Atelier du jeu vidéo a été annoncé, peu de personnes avaient vu ce projet venir. Le simulateur de développement de jeux sera bientôt disponible, et afin de nous en montrer un peu plus, Nintendo vient tout juste de dévoiler une nouvelle vidéo.

Maitrisez les Nodons

Regardez la nouvelle bande-annonce de #Latelierdujeuvideo pour découvrir comment fonctionnent les leçons interactives et les Nodons qui vous aideront à créer des jeux que vous pourrez partager avec le monde entier ! pic.twitter.com/5OTpyYARYU — Nintendo France (@NintendoFrance) May 27, 2021

Grâce à des explications simples et claires, programmer des jeux sera bientôt accessible à tous, avec bien entendu des limitations. On nous montre ici les leçons interactives qui seront intégrées au programme, avec les Nodons qui seront là pour créer tout un tas d’actions. A vous les Picross-like, les shoot’em up etc, le tout créé de la manière la plus ludique possible.

L’Atelier du jeu vidéo (ou Game Builder Garage) sera disponible dès le 11 juin et sera vendu au prix de 29,99 euros.