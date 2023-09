Nickelodeon all-star brawl 2 : ember mclain (danny fantôme) s'ajoute au casting

Nickelodeon All-Star Brawl 2 s’est souvenu de son nom

Bon, on ne va pas faire comme si on n’avait jamais mentionné sa présence dans le cast de Nickelodeon All-Star Brawl 2 vu qu’elle avait déjà fuité, mais c’est désormais officiel, Ember McLain sera bien jouable. Si vous ne la connaissez pas, il s’agit d’une des antagonistes de Danny Fantôme, qui manifeste ses pouvoirs via sa musique et sa guitare, ce qui explique l’importance de cette dernière dans son gameplay.

Et puisque l’on parle de gameplay, après son premier teaser, El Tigre a eu droit à une vidéo plus longue pour nous en montrer plus sur son style de combat.

Et Donatello a enfin eu les honneurs d’une bande-annonce puisqu’il n’avait eu droit à une apparition quasi-subliminale lors de l’annonce du jeu qui fait que l’on ne l’avait pas remarqué, en le confondant avec Leonardo, avant de se faire martyriser par les combos de Raphaël.

Et restons dans le thème des Tortues Ninja, qui ont d’ailleurs droit à un jeu se déroulant dans l’univers de leur nouveau film, puisque l’unique personnage déjà présente dans le premier épisode qui a eu droit à une vidéo ces derniers jours est tout simplement April O’Neil.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 sortira cet automne sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.