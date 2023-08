Nickelodeon All-Star Brawl 2 défie El Tigre

Nickelodeon All-Star Brawl 2 sort les griffes

Nickelodeon All-Star Brawl 2 est un jeu de combat comme les autres, on entend par là qu’il est régulièrement victime de fuites de son casting ce qui rend sa communication compliquée. Surtout que même sans leak, l’équipe se tire des balles dans le pied toute seule avec des personnages qui ne devraient pas toujours déjà être sur les images officielles.

On avait donc déjà évoqué la présence d’El Tigre dans notre couverture du jeu mais cela provenait d’une fuite. Mais maintenant que la présence du héros de El Tigre : Les Aventures de Manny Riviera est confirmée dans une vidéo d’annonce et de gameplay, on a décidé de faire un petit point sur tous les trailers publiés régulièrement par GameMill Entertainment pour dévoiler le moveset des nouveaux ou les changements des anciens.

Ce qui nous permet donc de rattraper par exemple cette vidéo de Plankton, l’antagoniste venu de l’univers de Bob l’éponge, tout comme Carlo Tentacule.

Pas de nouvelles du retour de Leonardo et Michelangelo pour l’instant, mais Donatello et Raphaël ont bien confirmé leur présence.

Et si on retrouvera au moins une bonne partie du cast, l’équipe n’a pas encore confirmé si tout le monde reviendrait ou non. Un flou qui n’est pas aidé par le fait que le trailer d’annonce du jeu mélangeait des images de Nickelodeon All-Star Brawl 2 et du premier épisode. On a donc décidé que tant qu’on y était, on pouvait faire une liste des personnages vus pour l’instant en mettant en gras les noms des combattants inédits.

Bob l’éponge

Patrick Étoile de mer (Bob l’éponge)

Carlo Tentacule (Bob l’éponge)

(Bob l’éponge) Plankton (Bob l’éponge)

(Bob l’éponge) April O’Neil (Tortues Ninja)

Raphaël (Tortues Ninja)

(Tortues Ninja) Donatello (Tortues Ninja)

(Tortues Ninja) Aang (Avatar le Dernier Maître de l’Air)

Korra

Danny Fenton

Nigel Delajungle (La Famille Delajungle)

Lucy Loud (Bienvenue chez les Loud)

Reptar (Les Razmokets)

Ren & Stimpy

Invader Zim

Garfield

Jenny Robot

Rocko

Jimmy Neutron

Si vous avez suivi le premier jeu, vous savez donc qu’il manque encore à l’appel :

Sandy Écureuil (Bob l’éponge)

Leonardo (Tortues Ninja)

Michelangelo (Tortues Ninja)

Shredder (Tortues Ninja)

Toph (Avatar le Dernier Maître de l’Air)

Lincoln Loud (Bienvenue chez les Loud)

Powdered Toast Man (Ren & Stimpy)

Helga Pataki (Hé Arnold !)

Michat-Michien

Oblina (Drôles de monstres)

Hugh Neutron (Jimmy Neutron)

Et puisqu’il faut bien une troisième liste pour espacer les vidéos de gameplay, voici les personnages inédits des fuites qui n’ont pas encore été officiellement dévoilés :

Gérald (Hé Arnold !)

Grand-mère Gertie (Hé Arnold !)

Azula (Avatar le Dernier Maître de l’Air)

Ember (Danny Fantôme)

Les Castors Allumés

Nickelodeon All-Star Brawl 2 est prévu pour cet automne sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC. Il aura droit à un season pass qui rajoutera quatre personnages supplémentaires en 2024.