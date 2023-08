Nickelodeon All-Star Battle 2 ajoute Plankton au casting

Nickelodeon All-Star Battle 2 revoit ses bases

Nickelodeon All-Star Battle 2 avait promis une refonte du gameplay et ce sera bien le cas. Ludocity a ainsi décidé d’abandonner la plupart des idées mises en place pour se différencier de Smash Bros et de s’en rapprocher beaucoup plus en adoptant par exemple ses esquives ou son bouclier et en se séparant du système de pierre-feuille-ciseaux des attaques.

Mais pas de panique, l’idée n’est pas de devenir un clone mais plutôt d’en profiter pour tenter une autre approche. En effet, à la place, les développeurs ont préféré intégrer une autre mécanique des jeux de combat classiques, à savoir une jauge de Super qui devient ici le Slime Meter.

Il s’agit d’une jauge qui a de nombreux usages. On peut notamment puiser dedans pour se sortir d’un combo, gagner en mobilité aérienne, annuler une attaque en cours pour agir plus vite ensuite. Mais surtout, cela permet de faire des versions améliorées des coups spéciaux comme les coups EX de Street Fighter et même faire des attaques ultimes si la jauge Slime Meter est pleine.

Et la fin de la vidéo permettait à Plankton de rejoindre Carlo parmi les nouveaux combattants issus de l’univers de Bob l’éponge. Forcément, vu sa taille, pour combattre il sera à bord de son robot apparu dans le film de 2015.

Ce qui correspond à un keyart du jeu qui a fuité il y a quelques jours qui le montrait à bord de ce même mecha. Ce qui permet donc de prendre plus sérieusement les autres personnages de l’image qui n’avaient pas encore été confirmés. C’est à dire Gérald et Grand-mère Gertie de Hé Arnold !, El Tigre qui nous vient du dessin animé El Tigre : Les Aventures de Manny Riviera, Ember de Danny Fantôme, Azula d’Avatar le dernier maître de l’air et les Castors Allumés.

Nickelodeon All-Star Battle 2 sortira cet automne sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.