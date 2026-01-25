New Super Lucky’s Tale débarquera sur PlayStation 5 dès le mois de mars

Lucky en 4K

On peut découvrir tout ce qui nous attend dans ce portage nouvelle génération au travers d’un nouveau trailer diffusé par Playful Studios et PQube. Une aventure à retrouver pour la première fois sur PlayStation 5 dès le 26 mars prochain, avec de nouveaux ressentis grâce à l’utilisation de la DualSense (permettant de ressentir les actions de Lucky en sautant, en tournant, en explorant et en découvrant des secrets en chemin), mais aussi, et surtout, un affichage des textures en 4K et jusqu’à 120 FPS pour les écrans compatibles.

L’occasion de redécouvrir ce jeu de plateforme coloré et accessible sous un nouveau jour (sans aucun ajout de contenu), autant au niveau des divers hubs et niveaux en 3D que des défis en 2D ou des mini-jeux, énigmes et collectibles à trouver. Pour les possesseurs d’une version PlayStation 4, notez qu’une petite mise à niveau payante (4,99€) sera proposée lors de la sortie de la version PlayStation 5. À noter que nous n’avons pas d’informations pour un portage natif pour la Nintendo Switch 2 ou même pour la Xbox Series X/S, alors même que son jeu d’origine était un jeu exclusif à la Xbox One X à son lancement.

Pour accompagner ce lancement, en parallèle de l’édition numérique, l’éditeur a annoncé également l’arrivée d’une édition physique pour New Super Lucky’s Tale sur PlayStation 5 au prix de 29,99€. Pour rappel, New Super Lucky’s Tale est déjà disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch et sortira donc ce 26 mars prochain sur PlayStation 5. Nous vous proposons de précommander le jeu en utilisant nos liens ci-dessous (liens affiliés).