New Super Lucky’s Tale débarquera le 21 août sur PS4 et Xbox One

Disponible depuis novembre 2019 sur la Nintendo Switch, New Super Lucky’s Tale, version améliorée d’un jeu de plateforme 3D mignonnet qui a cependant peiné à convaincre, notamment par son gameplay, devait faire son apparition du côté de chez Sony et Microsoft. Et bien nous en savons davantage à ce sujet aujourd’hui puisque, d’après un tweet de Playful Studios, les développeurs du titre, les aventures de ce cher Lucky deviendront jouables dans quelques semaines seulement sur nos consoles de salon.

Un peu moins d’un mois d’attente

New Super Lucky's Tale is coming to Xbox One and PlayStation 4 on Friday, August 21! pic.twitter.com/JRXrGGoO9X — New Super Lucky's Tale (@PlayfulLucky) July 29, 2020

Rappelons que cette version « New » laisse place à des graphismes améliorés, des niveaux remaniés, une caméra à 360° et diverses autres améliorations destinées à faire oublier certaines imperfections du titre original.

Rendez-vous donc le 21 août sur PlayStation 4 et Xbox One pour sautiller à tout-va et glaner moult collectibles avec notre petit renard, dans New Super Lucky’s Tale.