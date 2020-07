Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu New Super Lucky’s Tale. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Récupère tous les trophées de New Super Lucky’s Tale. Pas le temps de niaiser !

Termine un niveau Creuse la montre.

Termine un niveau Creuse la montre. La 3e dimension, c’est surfait

Termine un niveau 2D.

Termine un niveau 2D. Il était une fois…

Termine le prologue.

Termine le prologue. Et tac, hein

Termine un jeu de taquin.

Termine un jeu de taquin. À en perdre la bille !

Termine un mini-jeu de billes de Tess.

Termine un mini-jeu de billes de Tess. Ceinture noire

Bats Maître Mittens.

Bats Maître Mittens. Qu’y a-t-il là-dessous ?

Utilise un terrier.

Utilise un terrier. Manque plus que les plumes

Tombe dans une fosse de goudron.

Tombe dans une fosse de goudron. Crêpifié

Fais-toi aplatir.

Fais-toi aplatir. Toi aussi, écris ton nom

Récupère toutes les lettres LUCKY d’un niveau.

Récupère toutes les lettres LUCKY d’un niveau. 10 000 lieues sous les terres

Creuse sur 10 000 mètres.

Creuse sur 10 000 mètres. Les jambes avant la tête

Bats Tess.

Bats Tess. Chair à canon

Bats le général Buttons et le lieutenant Fluffinstuff.

Bats le général Buttons et le lieutenant Fluffinstuff. Et ils vécurent heureux…

Bats Jinx une bonne fois pour toutes !

Bats Jinx une bonne fois pour toutes ! Par ici les poupoules

Aide l’éleveur vermet à rassembler ses poules.

Aide l’éleveur vermet à rassembler ses poules. Tu es un champi(gn)on !

Résous l’énigme des champignons dans Un pied dans la tombe.

Résous l’énigme des champignons dans Un pied dans la tombe. Le village dans les nuages

Récupère toutes les pages à Skycastle.

Récupère toutes les pages à Skycastle. Légume honoraire

Récupère toutes les pages à Veggie Village.

Récupère toutes les pages à Veggie Village. Baston, méditation

Récupère toutes les pages à Wrestful Retreat.

Récupère toutes les pages à Wrestful Retreat. Pas la pétoche du tout

Récupère toutes les pages à Hauntingham.

Récupère toutes les pages à Hauntingham. … monstre

Dois… détruire… châteaux de sable !

Dois… détruire… châteaux de sable ! Victoire à la coule

Bats le général Buttons et le lieutenant Fluffinstuff dans Salut à trois canons.

Bats le général Buttons et le lieutenant Fluffinstuff dans Salut à trois canons. Sous mon parasol

Termine Piège paradisiaque.

Termine Piège paradisiaque. Verstock

Secours le public des Boys du Bayou.

Secours le public des Boys du Bayou. Extinction des spotlights

Bats Lady Meowmalade dans son club de danse.

Bats Lady Meowmalade dans son club de danse. Chasseur de trésors

Récupère tous les diamants dans Talent en péril.

Récupère tous les diamants dans Talent en péril. Si tu dois aller quelque part…

Regarde toutes les cartes dans Piège paradisiaque.

Regarde toutes les cartes dans Piège paradisiaque. À quoi bon des murs ?

Termine Piège paradisiaque sans avoir actionné d’interrupteur.

Termine Piège paradisiaque sans avoir actionné d’interrupteur. La classe incarnée

Bats Lady Meowmalade sans te faire toucher.

Bats Lady Meowmalade sans te faire toucher. Partie de pêche

Récupère toutes les pages à Gilly Island.

Récupère toutes les pages à Gilly Island. Saute-Man

Bats le yéti dans Talent en péril.

Bats le yéti dans Talent en péril. Lucky, c’est mon nom

Ne subis aucun dégât à la fin de Salut à trois canons.

Ne subis aucun dégât à la fin de Salut à trois canons. Par ici la monnaie

Active toutes les caisses enregistreuses.

Active toutes les caisses enregistreuses. Une poignée de dollars

Récupère 1 500 pièces.

Récupère 1 500 pièces. Quelques dollars de plus

Récupère 5 000 pièces.

Récupère 5 000 pièces. Le bon, la brute et le friqué

Récupère 12 000 pièces.

Récupère 12 000 pièces. Un vrai héros

Visionne les crédits.

Visionne les crédits. Le rock du robot

Termine tous les niveaux de CH1P.

Termine tous les niveaux de CH1P. Sauvage

Termine tous les niveaux du PW.

Termine tous les niveaux du PW. Asticot intello

Termine tous les niveaux d’Anna Lyd.

Termine tous les niveaux d’Anna Lyd. Gardien accompli

Termine tous les niveaux à Foxington.

Termine tous les niveaux à Foxington. Radio gaga

Interagis avec les 5 radios de Foxington.

Interagis avec les 5 radios de Foxington. Grey Fox

Termine une partie Sous pression sans jamais te faire prendre.

Termine une partie Sous pression sans jamais te faire prendre. L’abysse ou la vie

Bats tous les ennemis de Challenge abyssal.

Bats tous les ennemis de Challenge abyssal. Qui a du savon ?

Prends une douche à Foxington.

Prends une douche à Foxington. Trahibzzzon

Pousse une abeille tueuse à se faire toucher par un dard.

Pousse une abeille tueuse à se faire toucher par un dard. Le nouveau champion

Termine Montée sur le ring sans subir de dégâts.

Termine Montée sur le ring sans subir de dégâts. Comme un gant

Essaie ton premier costume.

Essaie ton premier costume. J’ai mis la chemise à l’envers ?

Essaie un costume dépareillé.

Essaie un costume dépareillé. Icône de la mode

Achète tous les costumes de Skycastle, Veggie Village, Wrestful Retreat et Hauntingham.

Achète tous les costumes de Skycastle, Veggie Village, Wrestful Retreat et Hauntingham. J’suis le renard de diamant

Trouve les 4 diamants de Vers nulle part et au-delà.

Trouve les 4 diamants de Vers nulle part et au-delà. Bon, ben… bon bain

Fais trempette à Foxington.

Fais trempette à Foxington. Tout est à MOUAAAA

Récupère tous les objets à collectionner dans la section d’échelles de Pas à pas.

Récupère tous les objets à collectionner dans la section d’échelles de Pas à pas. Prêt pour les années 80

Réussis Montée sur le ring en portant le Maxi-Mulet.

