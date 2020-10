Need For Speed: Hot Pursuit Remastered officialisé, prévu sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Les rumeurs autour d’un remaster pour Need For Speed: Hot Pursuit se faisaient de plus en plus nombreuses ses derniers jours, et on s’attendait à ce que Electronic Arts lève le voile sur ce projet dès aujourd’hui. L’éditeur a donc officialisé la chose en présentant un trailer pour Need For Speed: Hot Pursuit Remastered.

Une sortie en novembre

En dehors de ces premières images pour ce remaster, on apprend que le jeu aura donc bien entendu droit à des graphismes retravaillés, mais aussi à un multijoueur cross-plateforme, ainsi qu’à tous ses DLC réunis aussi dans le jeu de base. Le mode photo a lui aussi connu quelques améliorations, et il sera possible de jouer en 4K / 60 fps sur les machines permettant cela.

Les rumeurs avaient aussi vu juste pour la date de sortie de ce Need For Speed: Hot Pursuit Remastered, fixée au 6 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Le jeu possédera également une version Switch, qui sortira quant à elle le 13 novembre.