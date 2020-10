Need for Speed: Hot Pursuit Remastered pourrait sortir le 6 novembre

Déjà évoqué par le journaliste de VentureBeat Jeff Grubb fin juin, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered devrait être officialisé cet après-midi à 17h en France selon le site officiel d’Electronic Arts. En amont de l’annonce de l’entreprise américaine, une fuite, qu’il convient de prendre avec d’énormes pincettes, indiquerait que le jeu sortirait le 6 novembre prochain au prix de 4299 yens, soit environ 35€.

Du multijoueur et du cross-play au lancement ?

Comme l’indique le site VG247, un compte Twitter japonais s’est permis de lâcher en avance quelques informations non-officielles sur le titre qui inclurait tous les DLC de l’opus original et ajouterait environ six heures de jeu supplémentaires par rapport à l’épisode commercialisé en 2010. Ce contenu inédit intègrerait notamment une trentaine de défis et de nouveaux éléments cosmétiques.

Notez également que Need for Speed: Hot Pursuit Remastered proposerait du multijoueur bénéficiant du cross-play au lancement. Pour le moment, seules les jaquettes PlayStation 4 et Switch semblent avoir fuité. Rendez-vous en fin de journée pour savoir si le titre arrivera ou non aussi sur d’autres plateformes comme le PC et la Xbox One.