Need for Speed : Hot Pursuit fait chauffer l’asphalte dans sa vidéo de lancement

La série étant plus ou moins au point mort, avec des épisodes qui se suivent et déçoivent régulièrement, Electronic Arts a cette année opté pour la refonte d’un succès de la génération précédente de consoles. C’est ainsi que nous avons droit, en novembre, à Need for Speed : Hot Pursuit Remastered.

Faites chauffer les pneus

C’est il y a tout juste dix ans que sortait pour la première fois Need for Speed : Hot Pursuit, à la fois sur PC et sur PlayStation 3 / Xbox 360. Il aura même le droit à une édition Nintendo Wii, qui n’a cependant pas grand chose à voir avec ses homologues. Depuis, la série a eu du mal à redécoller, avec notamment The Run sorti tout juste un an plus tard, qui recevait un accueil plutôt mitigé. Ce fut ensuite une myriade de titres relativement décevants, dont le plus récent, Need for Speed : Heat, débarquait en novembre 2019.

Cela étant, Electronic Arts a eu l’idée de faire revenir d’entre les morts l’un des derniers épisodes ayant mis tout le monde d’accord. Need for Speed : Hot Pursuit Remastered nous arrivait vendredi dernier, le 6 novembre, en simultané sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Une version Nintendo Switch arrive quant à elle le 13 novembre prochain.