Que vaut Need for Speed Hot Pursuit Remastered ? Notre avis vidéo

Ce 6 novembre est sorti Need for Speed Hot Pursuit Remastered, une version remise au goût du jour du jeu de course sorti il y a 10 ans. Chapeautée par Criterion Games et Stellar Entertainment, cette nouvelle mouture apporte de nouveaux graphismes mais également un mode Autolog, du multijoueur aynchrone, ainsi que d’autres nouveautés.

Si vous ne l’aviez pas encore précommandé et que vous attendiez les premiers retours, on vous partage notre avis dans un test vidéo qui vous propose quelques séquences de gameplay. A noter que s’il est déjà disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One à une quarantaine d’euros, il sortira le 13 novembre sur Nintendo Switch.