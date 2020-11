Test Need For Speed Hot Pursuit Remastered – Dérapage contrôlé ou sortie de route ?

Depuis plus de 25 ans, quand on parle simulation nerveuse de conduite automobile, on ne peut pas négliger la saga des Need For Speed. Avec quasiment autant de jeux sortis que d’années de présence dans la sphère vidéoludique (tous les supports confondus), un film sorti en 2014 et un très grand soutien de la part des constructeurs automobiles, la licence connait ces dernières années un ralentissement drastique de son rythme de production.

Le dernier titre canonique de la série, Need For Speed Heat est sorti en 2018 et nous attendons donc un nouvel opus notamment sur les consoles de nouvelle génération. Mais aujourd’hui, c’est Criterion Games, appartenant à Electronic Arts qui nous propose de (re)découvrir un jeu félicité par la critique à l’époque en sortant un remaster de Need For Speed Hot Pursuit. Au programme, de belles promesses comme un mode photo amélioré mais aussi de meilleures capacités graphiques et un mode de compétition en ligne asymétrique. Allez, on passe la seconde.

Conditions de test : Nous avons pu nous essayer au jeu pendant une quinzaine d’heures. Dans ce laps de temps, nous avons pu gravir les premiers niveaux des deux factions proposées et débloquer de nombreux véhicules customisables. Nous avons également testé le mode multijoueur en ligne et tout cela sur PlayStation 4 Pro en difficulté normale.

A fond la gomme

Si vous n’avez jamais joué au Need For Speed Hot Pursuit originel sorti il y a maintenant 10 ans, il faut savoir que Criterion Games (les créateurs de Burnout notamment) étaient déjà à l’oeuvre sur celui-ci. En cette fin d’année, le studio nous propose de (re)vivre nos meilleurs moments dans la peau des policiers ou des voyous de Seacrest County, un monde semi-ouvert où vous évoluerez au gré de vos courses ou arrestations musclées.

Bien que Need For Speed Hot Pursuit Remastered ne propose pas de scénario à proprement parler, vous commencerez votre épopée comme novice dans tous les sens du terme : aucune reconnaissance professionnelle, véhicules basiques et pas de prime sur votre tête. Car il faut savoir que les forces de l’ordre du comté ont décidé de s’armer lourdement en équipant leurs véhicules des mêmes technologies présentes sur les véhicules des pires bandits du coin. De quoi promettre des affrontement costauds.

Et on peut dire que de ce côté-là, le bilan est déjà mitigé. Alors que les courses en tant que forces de l’ordre proposent un autre type de gameplay et rajoutent un challenge qui consiste en l’arrestation pure et simple d’un suspect contrevenant en utilisant notamment des gadgets adaptés (herses, hélicoptères, impulsions électro-magnétiques, barrages par exemple) ou encore amener une voiture d’intervention sur le lieu d’un barrage sans l’accidenter sous peine de pénalités, les courses simples entre voyous perdent de leur charme car déjà vues notamment.

Il faut rajouter à cela un manque de profondeur dans la conduite de l’IA qui se comportera à tout moment comme une professionnelle en conduite et qui ne laissera que peu de chance à vos errances au volant. Les objectifs se répétant inlassablement entre gagner une course, gagner une course sans se faire arrêter, courses contre la montre etc., avec la présence de très (trop) nombreuses courses mettant à l’honneur telle ou telle marque ou telle ou telle voiture.

En parlant voitures, vous retrouverez notamment les marques les plus connues comme Audi, Ford, BMW etc. Vous pouvez personnaliser la couleur de votre voiture et c’est à peu près tout. Pas de tuning à l’horizon et pas de système de monnaie pour le faire de toute façon. Le tout reste très impersonnel et complète l’inexistence d’un personnage principal auquel on pourrait s’identifier.

Seul c’est bof, à deux c’est mieux

On ne va pas se mentir, on s’ennuie assez facilement dans ce Need For Speed Hot Pursuit Remastered, tant les objectifs sont répétitifs. A chaque fin de course, vous gagnez les points d’expérience qui vous feront monter de niveau de police ou de voyou en fonction du niveau choisir, pour un maximum de 20 niveaux dans chaque faction. Dans les premières heures de jeu, les niveaux grimperont assez rapidement, avec un maximum de voitures débloquées.

La progression s’en vient très rapidement ralentie avec la nécessité quasi absolue de gagner toutes les courses pour monter plus rapidement les échelons, là où une place sur le podium ne sera que faiblement récompensée. Vous pouvez néanmoins recommencer n’importe quelle course quand vous le voulez, étendant une durée de vie déjà élevée avec ses près de 80 véhicules à débloquer et presque autant de courses à effectuer. Comptez sûrement plus de 30 heures de jeu pour tout faire.

Cette édition remasterisée à apporter également un tout nouveau système de matchmaking pour les joueurs, l’Autolog. Véritable fer de lance de ce nouveau Need For Speed, le système vous propose de comparer vos temps et réussites avec celles de vos amis afin de vous proposer des défis personnalisés pour les battre (novateur mais rien de bien enivrant donc). Là où le système gagne en profondeur c’est qu’il vous permettra de créer des parties en ligne, ou d’en rejoindre, dans le camp que vous souhaitez, dans le mode que vous souhaitez sur le circuit que vous voulez.

Pour réaliser ce test, nous avions une liste de personnes avec qui nous pourrions jouer en ligne avant la sortie officielle du jeu. Malheureusement, nous avons dû essayer une bonne partie de la liste afin de trouver quelqu’un en ligne au moment où nous voulions jouer. Oui cela fonctionne, oui c’est plus intéressant que de jouer contre une IA mais on met notre main à couper que cela sera encore plus vivant lorsque nous jouerons contre nos propres amis. A noter que ce mode compétitif en ligne asymétrique est cross-platform et cela représente une belle opportunité pour le jeu. Need For Speed Hot Pursuit Remastered sort en effet sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 6 novembre et sur Nintendo Switch le 13 novembre.

Y’a pas photo

A noter que le jeu propose un mode photo, basique pour 2020 et ce que l’on connait désormais (coucou Ghost of Tsushima) mais qui a le mérite d’exister et qui fait de belles productions. On aurait aimé plus d’effets ajoutés et plus de liberté dans la caméra se déplaçant autour de la voiture.

Au niveau de la conduite, la quasi totalité des voitures se conduisent de manière très fluide et restent accessibles même à des joueurs novices dans ce type de jeu. On regrettera que certaines gardent une conduite trop rigide et ne soient pas très agréables à conduire. Need For Speed Hot Pursuit Remastered propose 3 modes de caméra dont 2 en vue à la première personne sommaires. Les voitures possèdent toutes du nitro à dépenser à bon escient pour gagner quelques secondes et que vous pouvez récupérer en roulant à contre sens ou frôlant des voitures par exemple, de manière très classique.

Les routes sont suffisamment larges mais les directions sont un peu trop dirigistes encore pour un jeu qui normalement n’a plus à faire ses preuves. Certaines routes ou accessoires en bord de route manquent d’abord de visibilité selon les éclairages, pouvant engendrer des collisions inutiles. A noter de plus une mini-carte en cours de conduite, très simpliste et qui aurait mérité une attention plus importante de la part des développeurs.

Au rayon des autres nouveautés, le jeu propose désormais deux modes d’affichage : un mode qualité en 4K/30 fps et un mode performance 1080p/60 fps (sur PlayStation 4 Pro), ainsi que de nouveaux reflets et accessoires pour une densité d’affichage largement améliorée, il faut le reconnaitre. On déplorera cependant toujours un monde bien vide sans piétons et avec très peu de voitures civiles. Cela est d’autant plus frappant lorsque l’on sera en mode exploration libre, agréable mais dans lequel on s’ennuie très vite.

Petite parenthèse optimisation, le jeu tourne parfaitement bien sur la console de Sony. Nous n’avons pas constaté de bug particulier hormis quelques affichages tardifs de textures rendant l’immersion un peu moins importante à ces moments là.

Need For Speed Hot Pursuit Remastered est dans l’ensemble très joli et tire partie de ces 10 années d’écart. L’ajout de nouveaux modes de jeu (notamment le mode Most Wanted où le but est de trouver des contrevenants en roulant librement), de nouveaux véhicules, des paysages plutôt variés (bien que beaucoup d’autoroutes présentes), une fluidité très présente, de temps de chargement fréquents mais courts, une mécanique d’accidents et de mise en scène spectaculaire et la présence de cinématiques emblématiques mais remises au goût du jour viennent conforter le contenu d’un jeu solide mais loin d’être parfait.