Naraka: Bladepoint arrivera également sur PlayStation 5

Naraka: Bladepoint est sur le point de faire ses armes sur PC dès le 12 août prochain, mais le titre de NetEase Games et de 24 Entertainment avait également promis qu’il arriverait sur consoles, sans donner plus de précision. L’éditeur du jeu nous donne aujourd’hui quelques nouvelles, avec la confirmation que le jeu arrivera au moins sur PS5.

Une sortie d’abord sur PS5 avant d’arriver sur d’autres consoles ?

Le Battle Royale s’est donc montré à travers une nouvelle vidéo récupérée en exclusivité par IGN, où l’on peut voir du gameplay du titre sur PlayStation 5.

On ne sait pas encore si le jeu sortira sur d’autres plateformes pour le moment, tout comme on ne sait pas quand cette version PS5 sera disponible. D’ici là, il sera possible de découvrir le titre dans quelques jours sur Steam et l’Epic Games Store. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce Naraka: Bladepoint, n’hésitez pas à consulter notre aperçu du jeu.