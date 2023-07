Naraka: Bladepoint arrive enfin sur PS5 et va passer free-to-play

Nouvelle vie pour le Battle Royale

Changement de modèle économique en vue pour Naraka: Bladepoint. Jusqu’ici, il fallait acheter le titre (environ une vingtaine d’euros dans son édition standard) pour pouvoir en profiter, mais cela sera bientôt de l’histoire ancienne. Dès le 13 juillet prochain, Naraka: Bladepoint passera en free-to-play. Mais il profite également de cette nouvelle politique tarifaire pour sortir sa version PlayStation 5 à la même date.

Les joueurs et joueuses PlayStation recevront d’ailleurs des récompenses in-game comme un skin et des trésors immortels, tandis que les abonnés au PlayStation Plus auront droit à encore plus de bonus, toujours cosmétiques. Notons qu’un abonnement au PS Plus n’est pas obligatoire pour jouer à Naraka: Bladepoint sur PS5.

Cette version free-to-play sera un peu plus limitée pour les nouveaux arrivants dans la mesure où ils n’auront pas accès à autant de contenus que celles et ceux qui disposent de la version payante, mais ils pourront les gagner gratuitement au fur et à mesure des parties (même si l’achat sera évidemment encouragé, on connait le genre).

Le titre compte déjà 20 millions d’utilisateurs (enregistrés, pas actifs), et nul doute que cette disponibilité en free-to-play va lui donner un second souffle, s’il en avait vraiment besoin.